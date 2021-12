Chi l’avrebbe detto che sarebbe uscito un nuovo film di Matrix a Natale? Apparentemente,

Premessa: c’è un running joke secondo cui I Simpson sarebbero una sorta di serie-Nostradamus in grado di prevedere sostanzialmente tutti i fatti politici e culturali della contemporaneità. In realtà si tratta di un misto di coincidenze dovute alla natura stessa della serie, che ad oggi conta 33 stagioni e 713 episodi, e che in questi trent’anni ha raccontato la società americana. In alcuni casi la serie ha fatto delle ipotesi sul futuro che poi effettivamente si sono avverate (più o meno). Si è cercato persino di dire che I Simpson avrebbero previsto la pandemia di Coronavirus (spoiler: no).

Una di queste piccole coincidenze riguarda nientemeno che Matrix Resurrections. Nell’episodio 14 della quindicesima stagione, infatti, si cita un film intitolato A Matrix Christmas appena uscito al cinema.

La puntata è andata in onda il 14 marzo 2004, quando la trilogia di Matrix era da poco giunta a conclusione (Matrix Revolutions era uscito a novembre 2003). Nella scena in questione, Homer e i ragazzi vanno a vedere il film The Re-Deadening allo Springfield Googolplex Theatres. Tra i prossimamente c’è anche il poster dell’ennesimo sequel di Matrix, a tema decisamente natalizio: A Matrix Christmas.

Ovviamente Matrix Resurrections NON è un film a tema natalizio, anche se è uscito esattamente nel weekend natalizio negli Stati Uniti. Ovviamente all’epoca I Simpson stavano ironizzando su una saga di cui si stava parlando molto e che alcuni giudicavano un’operazione meramente commerciale. Nella nostra recensione di Matrix Resurrections vi parliamo proprio di come in questo film Lana Wachowski abbia affrontato lo stesso argomento:

È, in parole povere, un gigantesco dito medio all’industria dei franchise e degli studios che ha fatto alle Wachowski una domanda per la quale non c’era una vera scelta: “Facciamo un quarto Matrix, volete farlo voi o lo facciamo fare a qualcun altro?” Leggi la recensione completa

