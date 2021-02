tornano sul grande schermo grazie a una, ambiziosa produzione francese nata da un accordo tra il produttore Dimitri Rassam e la Pathé.

Sviluppato con un budget di 60 milioni di euro, il classico di Alexdre Dumas diventerà un film i due parti intitolati The Three Musketeers – D’Artagnan e The Three Musketeers – Milady.

Nei panni dei protagonisti sono stati scritturati François Civil, Eva Green e Vincent Cassel che interpreteranno rispettivamente D’Artagnan, Milady e Athos.

Alla regia Martin Bourboulon, che di recente ha diretto Eiffel con Romain Duris e Emma Mackey. Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière (“Le Prenom”) si sono occupati della sceneggiatura dei due film.

Le riprese dei due progetti si terranno in contemporanea a fine estate in Francia. Tra i produttori anche la Constantin Film in Germania e la DeAPlaneta in Spagna.

Pathé distribuirà il progetto in Francia e si occuèer delle vendite internazionali.

Nel cast anche Vicky Krieps (Anna d’Austria), Pio Marmaï (Porthos), Duris (Aramis), Louis Garrel (Luigi XIII) e Oliver Jackson-Cohen nei panni del duca di Buckingham. L’emergente Lyna Khoudri sarà Constance Bonacieux, mentre presto sarà annunciato il volto che darà vita sul grande schermo a Richelieu.

L’adattamento presenterà anche un nuovo personaggio, Hannibal, ispirato alla vera storia di Louis Anniaba, il primo moschettiere nero della storia francese.

Fonte: Variety