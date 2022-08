Idris Elba vorrebbe tornare a interpretare Heimdall dopo Thor: Love and Tunder

Dopo quella breve apparizione nella seconda scena dei titoli di coda di Thor: Love and Thunder, c’è futuro per Heimdall interpretato da Idris Elba nell’Universo Marvel?

Collider lo ha chiesto durante la promozione di Beast a Idris Elba in persona, che ha risposto:

Quasi tutto il suo arsenale di doni è stato esplorato in un modo o nell’altro. Vede ogni cosa, come noto, ma è anche un guerriero, e lo abbiamo visto anche in azione.

È anche immortale, e questo potrebbe essere un aspetto non esplorato a dovere che potrebbe essere interessante.

Ma sentite, il mondo Marvel è in continua espansione. Mai dire mai.