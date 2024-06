Idris Elba e Rebecca Ferguson sono in trattative per recitare nel nuovo film di Kathryn Bigelow, realizzato per Netflix. Ancora non si sa chi interpreteranno i due attori, né qual è il titolo del film. L’unica cosa che si conosce è che sarà una pellicola ambientata alla Casa Bianca durante un momento di crisi nazionale.

Per Bigelow si tratta del primo film dopo Detroit del 2017, con protagonisti John Boyega, Will Poulter e Kaitlyn Dever. La regista premio Oscar aveva tentato di realizzare un altro film successivamente, sempre per Netflix, tratto dal romanzo Aurora di David Koepp, ma il progetto si è bloccato.

I nuovi progetti di Idris Elba includono invece il thriller Heads of State con Carla Cugino e Jack Quaid e Sonic 3. Mentre Rebecca Ferguson uscirà a breve su Prime Video con il film di fantascienza Mercy, al fianco di Chris Pratt.

