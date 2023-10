Idris Elba ha raccontato durante il podcast “Changes With Annie Macmanus” che la sua dipendenza dal lavoro è diventata così “poco salutare” da spingerlo ad andare in terapia.

Elba si è definito uno “stacanovista” e ha ammesso che ci sono momenti in cui si trova più a suo agio mentre lavora che con la sua famiglia:

Sono in terapia da… praticamente un anno ormai, è tanto, no? […] Non è perché io stia male con me stesso o cose simili, è solo che ho delle abitudini davvero poco salutari e lavoro in un’industria che mi premia per quelle abitudini. Sono uno stacanovista, e non va bene per la vita in generale. Gli estremismi non vanno bene, c’è bisogno di equilibrio in ogni cosa.