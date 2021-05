Come previsto, è Il cattivo poeta a vincere il weekend al box-office italiano, in una classifica rivoluzionata dalle nuove uscite rispetto alla settimana scorsa. E le corpose riaperture fanno crescere gli incassi: parliamo infatti di 943mila euro con 142mila spettatori in quattro giorni, sostanzialmente il doppio rispetto a una settimana fa. E anche il confronto rispetto al quarto weekend delle riaperture del 2020 è molto positivo, in gran parte grazie alle riaperture più massicce.

Il cattivo poeta, dicevamo, guida la classifica con 198mila euro, ma è Un altro giro (per un soffio) a ottenere la miglior media per sala. Il vincitore dell’Oscar come miglior film internazionale incassa 149mila euro in quattro giorni. Chiude il podio Nomadland, che incassa 118mila euro e sale così a 1.2 milioni di euro complessivi: il miglior risultato dalla riapertura dei cinema, finora.

Al quarto posto apre Il sacro male, con 103mila euro. Chiude la top-five l’unico film per famiglie disponibile finora, 100% Lupo, che incassa 93mila euro (gran parte dei quali raccolti sabato e domenica).

Al sesto posto Rifkin’s Festival incassa 92mila euro, portandosi a 424mila euro complessivi. Settima posizione per The Father – nulla è come sembra, che nella sua versione in lingua originale incassa 41mila euro. Io rimango qui apre invece all’ottavo posto con 17mila euro, mentre al nono posto Morrison incassa solo 15mila euro. Chiude la top-ten Caro diario, con 11mila euro e un totale finora di 70mila euro.

Vi ricordiamo che il prossimo weekend, con l’uscita di Crudelia, gli incassi dovrebbero crescere ulteriormente.

BOX-OFFICE ITALIA 20/23 MAGGIO 2021

IL CATTIVO POETA – € 198.725 / € 198.725 UN ALTRO GIRO – € 149.453 / € 149.453 NOMADLAND – € 118.792 / € 1.239.574 IL SACRO MALE – € 103.342 / € 103.342 100% LUPO – € 93.760 / € 93.760 RIFKIN’S FESTIVAL – € 92.909 / € 424.665 THE FATHER: NULLA È COME SEMBRA – € 41.687 / € 41.687 IO RIMANGO QUI – € 17.716 / € 17.716 MORRISON – € 15.374 / € 16.228 CARO DIARIO – € 11.200 / € 70.132

