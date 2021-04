Direttamente daecco una nuova statua da collezione targata JND Studios.

La statua in questione, in scala 1:3 (alta circa 26 pollici) è dedicata a Selina Kyle/Catwoman, personaggio interpretato da Anne Hathaway nel cinecomic di Christopher Nolan arrivato nelle sale nel 2012.

Ecco la sinossi ufficiale del film di Christopher Nolan:

Sono passati otto anni da quando Batman è scomparso nella notte, trasformato da eroe in fuggiasco, con la reputazione di difensore della legge macchiata per la morte del D.A. Harvey Dent. Tuttavia, la comparsa di un misterioso e scaltro “gatto ladro”, ma soprattutto i pericolosi piani distruttivi messi in atto dal malvagio terrorista Bane, costringeranno Bruce a ritornare dall’esilio autoimpostosi e a indossare nuovamente cappuccio e mantello per aiutare la città e le forze di polizia nella loro lotta contro il temibile criminale. L’intervento di Batman, però, potrebbe non essere sufficiente a fermare Bane…