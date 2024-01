Le scene d’azione sono il cuore pulsante dei film di supereroi. Per questo scegliere l’attore giusto è importante per la buona riuscita e la credibilità della pellicola. Michael Jai White è fermamente convinto di questo e, in una recente intervista con ScreenRant, loda il lavoro di casting di Christopher Nolan nella trilogia de Il cavaliere oscuro, mentre si dice molto critico sulle scelte compiute solo per la popolarità di un certo attore in un certo momento.

Ecco cosa dice Jai White:

A volte questa industria si lascia coinvolgere da questo modo di fare tipico di Hollywood. Non credo che si applichi bene all’azione. Dicono: “Okay, chi è più popolare in questo momento?” E così via. Ed è come dire: “Okay, potrebbe funzionare in commedie e drammi perché c’è un surplus di commedie e drammi.” Ma quando hai un film d’azione, hai qualcosa di unico, devi scegliere la persona giusta.

Continua poi, parlando anche dei film di Nolan:

E così sono sempre lì a dire: “Oh sì, questa persona è popolare,” o quello che è, ma è come se il tizio di nome Vinny seduto lì a bere una birra dicesse: “Darei una bella lezione a quel tizio da solo.” E non mi interessa vedere questi piccoli debuttanti che picchiano tutti o questi ragazzi in cui semplicemente non credo. Non avranno il mio tempo. Quindi molte di queste cose non le seguo davvero molto perché proprio non ci credo. Penso che Nolan abbia fatto la scelta giusta con Christian Bale, ci sono persone in cui credo davvero.

Michael Jai White ha recitato in decine di film d’azione, tra cui proprio in Il cavaliere oscuro di Nolan dove interpretava uno dei mafiosi giustiziati da Joker. È famoso però soprattutto come protagonista di Black Dynamite (2009), di cui è anche sceneggiatore. Il film racconta la storia di un ex agente della CIA che decide di vendicare la morte del fratello e, contemporaneamente, ripulire le strade della città da una nuova e potente droga.

