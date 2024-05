Durante la promozione home-video di Ghostbusters: minaccia glaciale, Ernie Hudson è tornato a parlare de Il corvo ribadendo il suo disinteresse del remake diretto da Rupert Sanders con Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven.

Ernie Hudson, che nella pellicola di Alex Proyas con Brandon Lee interpretava il sergente Darryl Albrecht, spiega:

È molto difficile per me. Amo Il Corvo e sono così grato di averne fatto parte – e lo dico ora dopo tutti questi anni. Fino ad ora, è stato molto, molto difficile. Per me, Brandon era Il Corvo. Voglio bene a James O’Barr, è un buon amico, e sono felice di vedere che il franchise va avanti, ma Eric Draven… lui è Brandon, e penso che stiano cercando di basarsi su quel personaggio. Ma è Il Corvo e possono esserci altre storie. Brandon… lui era Eric e quella versione è la sua. È complicato per me pensare a qualcun altro in quel ruolo. Ma sono felice per loro, è un’industria, c’è una base di fan, ma rendetelo differente. Nessuno mi ha avvicinato o mi ha contattato per il nuovo film, ma auguro loro il meglio. Ma non ho alcun desiderio di vedere quel film, sono troppo coinvolto emotivamente.