Qualche giorno fa la Lionsgate ha diffuso online il primo trailer di The Crow – Il corvo, il film diretto da Rupert Sanders con Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven.

Uno degli attori del film diretto da Alex Proyas, Ernie Hudson, è stato invitato a commentare il nuovo film, ammettendo di non aver visto il trailer ma di apprezzare in generale Bill Skarsgård:

Non l’ho visto. L’attore… che non ricordo come si chiama… lo adoro e lo rispetto. Ma per me Il corvo significa Brandon Lee. Il corvo riflette tante storie diverse, speriamo che non abbiano deciso di rifarlo pari pari e che propongano qualcosa di diverso, in un’altra direzione. Non l’ho visto, non ho visto gli altri film perché mi fanno pensare a quanto accaduto a Brandon.