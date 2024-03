Qualche giorno fa la Lionsgate ha diffuso online il primo trailer di The Crow – Il Corvo, il film diretto da Rupert Sanders con Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven.

La pellicola, come noto, è una nuova interpretazione del fumetto omonimo di James O’Barr che, nel 1994, era già stato portato sul grande schermo con il cult diretto da Alex Proyas con Brandon Lee nei panni del protagonista. Il figlio di Bruce Lee, come tragicamente noto, è morto proprio durante la lavorazione della pellicola quando mancavano appena tre giorni alla fine delle riprese.

A quanto pare, il trailer di The Crow – Il Corvo ha ottenuto un numero davvero ingente di “Non mi piace” su YouTube. Secondo CBR sarebbero più di 78.000 (come noto, i “dislike” non sono più visibili pubblicamente sulla piattaforma, ma attraverso apposite estensioni è comunque possibile scoprire il numero in questione). La notizia di CBR è stata rilanciata su Facebook anche da Alex Proyas accompagnata dalla seguente considerazione:

Non provo alcuna gioia nel vedere negatività riguardo al lavoro di altri colleghi cineasti. E sono certo che il cast e la troupe hanno avuto tutte le migliori intenzioni, come tutti noi abbiamo quando lavoriamo a qualsiasi film. Per questo mi dispiace dover dire altro su questo argomento, ma penso che la risposta dei fan parli da sola. Il Corvo non è solo un film. Brandon Lee è morto mentre lo stavamo girando ed è stato completato come un testamento alla sua brillantezza perduta e alla sua tragica scomparsa. È il suo lascito. Ed è così che dovrebbe restare.

