La Warner Bros aveva già annunciato che l’evento globale del DC Fandome si sarebbe tenuto anche quest’anno, slittando da agosto al

A poco più di un mese dall’inizio, è ora partita l’attività promozionale come potete vedere dal poster e dal trailer a seguire.

L’evento principale sarà trasmesso in diretta streaming il 16 ottobre alle 10:00 PST (19:00 ora italiana) e durerà circa 4 ore. Tra i film in programma già confermati The Batman, The Flash e Black Adam, ma con tutta probabilità ci saranno altre sorprese.

L’idea del DC FanDome è nata inizialmente ad aprile 2020, poco dopo l’estensione del lockdown a praticamente tutto il mondo. Una volta annullati eventi come l’E3 di Los Angeles (dedicato ai videogiochi) e il San Diego Comic-Con, la Warner si è resa conto che i metodi tradizionali di contatto con i fan non sarebbero stati disponibili. Dopo una serie di grandi riunioni con tutti i responsabili del marketing delle varie divisioni di WarnerMedia legate alla DC (film, tv, videogiochi, fumetti e prodotti di consumo), è stata concepita l’idea di base del DC FanDome: un evento in streaming, disponibile per 24 ore (quindi ‘esclusivo’), in nove lingue, con un’impostazione che riprendesse le chiamate su Zoom ma anche grafiche accattivanti e dinamiche.