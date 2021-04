La Warner Bros ha annunciato che l’evento globale del DC Fandome si terrà anche quest’anno. Piuttosto che confermare le date di agosto come l’anno scorso, lo studio ha deciso di puntare tutto sull’autunno visto che la nuova edizione si terrà il

II film DC che potranno essere presentati a ottobre saranno numerosi. In produzione prossimamente ci saranno infatti i seguenti progetti:

Black Adam

The Flash

Aquaman 2

Shazam! Fury of the Gods

In sviluppo ci sono poi Blue Beetle, la serie di Peacemaker e la serie su Gotham mentre The Batman sarà per allora ancora in post-produzione.

L’idea del DC FanDome è nata inizialmente ad aprile 2020, poco dopo l’estensione del lockdown a praticamente tutto il mondo. Una volta annullati eventi come l’E3 di Los Angeles (dedicato ai videogiochi) e il San Diego Comic-Con, la Warner si è resa conto che i metodi tradizionali di contatto con i fan non sarebbero stati disponibili. Dopo una serie di grandi riunioni con tutti i responsabili del marketing delle varie divisioni di WarnerMedia legate alla DC (film, tv, videogiochi, fumetti e prodotti di consumo), è stata concepita l’idea di base del DC FanDome: un evento in streaming, disponibile per 24 ore (quindi ‘esclusivo’), in nove lingue, con un’impostazione che riprendesse le chiamate su Zoom ma anche grafiche accattivanti e dinamiche.