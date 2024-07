La Disney è al lavoro su un sequel de Il diavolo veste Prada, che potrebbe arrivare al cinema in tempo per il ventennale dall’uscita del film originale. La pellicola con Meryl Streep debuttò infatti nel 2006 e negli anni è diventata un vero e proprio cult.

La sceneggiatrice Aline Brosh McKenna è in trattative per tornare a scrivere il prossimo capitolo, mentre sebbene non sia ancora chiaro chi tornerà del cast originale la partecipazione di Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly è scontata, così come verosimilmente Anne Hathaway ed Emily Blunt nei panni delle sue assistenti Andrea Sachs ed Emily Charlton. Secondo Puck News, che ha diffuso per primo la notizia, la trama seguirà Priestly mentre naviga nella sua carriera in mezzo al declino dell’editoria tradizionale. Si scontrerà con il personaggio interpretato da Emily Blunt, ora una potente dirigente di un gruppo di lusso con fondi pubblicitari di cui Priestly ha disperatamente bisogno.

Basato sul romanzo del 2003 di Lauren Weisberger (che lavorava come assistente personale per la direttrice di Vogue America, Anna Wintour), Il diavolo veste Prada ha incassato 326,7 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ottenuto una nomination all’Oscar per l’interpretazione di Streep e i migliori costumi.

La versione musical del film, con Vanessa Williams nei panni di Miranda Priestly, inizierà presto le anteprime in vista dell’apertura a ottobre nel West End di Londra. La produzione presenta una colonna sonora originale di Elton John.

