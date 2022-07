Il figlio del cimitero: Marc Forster dirigerà l’adattamento dell’opera di Neil Gaiman

Secondo quanto riportato da Deadline i Walt Disney Studios produrranno un adattamento cinematografico di Il figlio del cimitero, romanzo per ragazzi scritto da Neil Gaiman.

Marc Forster (Neverland, Il cacciatore di aquiloni) dirigerà il lungometraggio e lo produrrà insieme a Renée Wolfe attraverso la 2Dux2. David Magee si occuperà della sceneggiatura.

L’opera di Gaiman narra le vicende di un giovane ragazzo cresciuto da fantasmi ed esseri soprannaturali in un cimitero dopo l’assassinio dei suoi genitori.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del romanzo:

Ogni mattino Bod fa colazione con le buone cose che prepara la signora Owens. Poi va a scuola e ascolta le lezioni del maestro Silas. E il pomeriggio passa il tempo con Liza, sua compagna di giochi. Bod sarebbe un bambino normale. Se non fosse che Liza è una strega sepolta in un terreno sconsacrato. Silas è un fantasma. E la signora Owens è morta duecento anni fa. Bod era ancora in fasce quando è scampato all’omicidio della sua famiglia gattonando fino al cimitero sulla collina, dove i morti l’hanno accolto e adottato per proteggerlo dai suoi assassini. Da allora è Nobody, il bambino che vive tra le tombe, e grazie a un dono della Morte sa comunicare con i defunti. Dietro le porte del cimitero nessuno può fargli del male. Ma Bod è un vivo, e forte è il richiamo del mondo oltre il cancello. Un mondo in cui conoscerà l’amicizia dei suoi simili, ma anche l’impazienza di un coltello che lo aspetta da undici lunghissimi anni…