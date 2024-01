In risposta ad alcune domande su Threads, James Gunn ha parlato del suo Superman: Legacy e della notizia secondo cui alcuni personaggi DC come Superman, Lois Lane e Batman tra il 2034 e il 2035 diventeranno di dominio pubblico.

Stando al regista, la cosa non ha avuto alcun effetto sulla trama di Superman: Legacy:

Nessuna decisione sulla storia è stata presa sulla base di personaggi che diventeranno di dominio pubblico.

Ha poi parlato della possibilità di scritturare attori con dei provini aperti a tutti, ammettendo che è una modalità che preferisce evitare:

Ho già lavorato con dei provini pubblici, sono difficili perché devi valutare migliaia e migliaia di persone e meno dello 0,1% ha doti paragonabili all’attore medio che ti raccomanda un agente. Ma non lo escluderei totalmente, magari se dovessi provinare qualcuno di tipo specifico, ad esempio.

Ha inoltre confermato che il progetto Elseworlds dedicato a Superman è ancora in fase di sviluppo e non è stato archiviato.

Sono passati due anni da quando abbiamo appreso che Ta-Nehisi Coates era stato incaricato dalla Warner Bros. di scrivere il nuovo film di Superman con J.J. Abrams alla produzione, ma poi non ne abbiamo più avuto aggiornamenti.

Tra poche settimane, ricordiamo, il regista sarà impegnato sul set del suo film dedicato al figlio di Krypton.

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

