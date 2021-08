Il finale di Free Guy era molto diverso nella sceneggiatura originale: ecco perché è stato cambiato

Il finale didoveva essere inizialmente molto diverso da quello del film uscito al cinema qualche giorno fa. E a farne le spese sarebbe stato il povero Keys (Joe Keery), che anziché mettersi con Millie (Jodie Comer) sarebbe rimasto con un palmo di naso.

Ma andiamo con ordine. Christina Radish di Collider ha intervistato il co-sceneggiatore Matt Lieberman, che ha ammesso che nella versione originale della sceneggiatura la storia si concludeva con Millie e Guy (Ryan Reynolds) che si mettevano insieme e proseguivano la loro storia verso un inevitabile sequel. Ryan Reynolds e il regista decisero però di cambiare il finale, e di regalare ai due protagonisti un happy ending ciascuno:

Nello script originale, Guy finiva per mettersi con Millie. Sarebbero rimasti insieme anche nel sequel, qualunque esso fosse. Ma Ryan Reynolds e Shawn Levyu hanno pensato che il film avesse bisogno di quel momento alla Ghost. Nessuno avrebbe potuto realmente identificarsi in una persona che decide di vivere in bit e byte. Ci siamo detti: “Quale può essere il momento alla Ghost?” Abbiamo sostanzialmente modificato la prima versione della storia. Che cosa succede a Guy, quando deve dire addio a Millie? Come vogliamo lasciarlo? Sapevamo che il pubblico avrebbe voluto sapere che Guy se la sarebbe cavata, sarebbe stato felice e sarebbe stato felice, e penso che alla fine tutto questo sia chiaro.