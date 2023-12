Numerose scene de Il fuggitivo (1993) sono ormai diventate iconiche. Una di queste è quella che vede il protagonista sfuggire alla polizia mimetizzandosi all’interno della parata di San Patrizio a Chicago.

Il regista Andrew Davis ricorda, intervistato da The Hollywood Reporter per festeggiare l’uscita del film in blu-ray 4k, come sono arrivati a realizzare quella scena.

Non potevo lasciare che la scena finisse semplicemente con Tommy Lee Jones che dice: “Oh mio Dio, se n’è andato”. Dovevo continuare quella sequenza. Sapevo che ci sarebbe stata la parata di San Patrizio e che sarebbe stato un modo perfetto e meraviglioso per perdersi. Abbiamo quindi convinto il sindacato degli idraulici a farci partecipare. Non penso che la città sapesse davvero quello che stavamo facendo.

Racconta poi nello specifico come è stata girata la scena.

Eravamo invisibili. Avevamo una Steadicam e un paio di cineprese nascoste qui e là, quindi ci siamo semplicemente uniti alla folla e Harrison ha afferrato un cappello e lo ha indossato. Amo il fatto che Harrison riesca a defilarsi dalla folla e che poi la cinepresa riprenda Tommy che saltella, cercandolo.

Il fuggitivo racconta la storia di Richard Kimble (Harrison Ford), un medico accusato dell’omicidio della moglie. In fuga dalla polizia, dal tenente Gerard (Tommy Lee Jones) in particolare, Kimble dovrà trovare il vero colpevole e dimostrare la sua innocenza.

FONTE: ScreenRant

