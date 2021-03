Circa due anni fa abbiamo scoperto che sarebbe stato, uno dei tre registi premi Oscar per, a dirigere il secondo film della DreamWorks Animation dedicato al

Nel frattempo le cose sono cambiate visto che il regista è stato sostituito da Joel Crawford, regista di I Croods 2 – Una nuova era, anche se non sono chiare le motivazioni.

La Universal Pictures intanto ha annunciato che il film, intitolato Puss in Boots: The Last Wish, arriverà al cinema il 23 settembre 2022.

Nel cast vocale del primo film c’erano Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis, Billy Bob Thorton, Amy Sedaris e Constance Marie.

Banderas tornerà a dare la voce del protagonista, che nel film troveremo in una posizione critica: ha finito otto delle nove vite a disposizione e decide di intraprendere un viaggio alla ricerca del mitologico “Ultimo Desiderio” per riacquistare le sue nove vite.

Il primo capitolo arrivato al cinema nel 2011 era stato candidato all’Oscar come miglior film d’animazione e aveva incassato in tutto il mondo 550 milioni di dollari.

