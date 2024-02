In un’intervista per Another Magazine, Paul Mescal ha parlato del motivo per il quale ha scelto Il gladiatore 2 come primo blockbuster della sua carriera.

L’attore è entrato nel dettaglio dei motivi che lo hanno spinto ad accettare il colossale sequel di Ridley Scott, ammettendo che è stata una scelta più inconscia che ragionata, data la grandiosità del progetto e la possibilità di lavorare con Scott:

Quando Il gladiatore arriva come progetto sulla tua scrivania, non puoi certo dire di no. Con un film di questa portata e la possibilità di lavorare con Ridley Scott, la risposta è praticamente scontata. Fino a quel momento non c’erano stati molti film di grossa produzione che mi interessavano veramente. Con questo progetto invece… sembrava la scelta giusta da fare. Senza contare l’enorme possibilità di imparare. È la prima volta che sento la pressione e la preoccupazione riguardo i risultati al botteghino. È una scala di valutazione totalmente diversa. Ma Ridley ha girato tutto con un ritmo molto preciso – è veloce, cinetico, magnifico. Sa esattamente quello che vuole.

Cosa ne pensate e quanto attendete Il gladiatore 2? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate