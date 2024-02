Nell’ultimo numero di Vanity Fair, Pedro Pascal ha parlato della sua esperienza sul set di Il gladiatore 2 con Ridley Scott e non ha avuto che parole di lode per il lavoro del regista, facendo presagire al pubblico qualcosa di colossale in arrivo.

Riguardo infatti l’imponenza delle ambientazioni e dei set costruiti, Pascal ha dichiarato:

Sono già stato su set che rispecchiavano la grandezza del progetto colossale che si andava a girare, eppure, non sono mai stato su un set così impressionante come quello del Gladiatore. Ridley Scott lascia davvero poco all’immaginazione nel vero senso della parola. Tutti i pezzi della scacchiera sono al loro posto appena si inizia a girare e improvvisamente non è più così difficile provare a immaginarti come uno dei potenti uomini dell’Impero romano.

l gladiatore 2 ha una data d’uscita fissata al 22 novembre 2024.

Nel film Paul Mescal interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen). Nella pellicola originale era interpretato da Spencer Treat Clark e che è anche il nipote di Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio di Marco Aurelio che uccise suo padre e conquistò il trono. La storia del sequel è ambientata anni dopo le vicende del primo film, in cui Massimo Decimo Meridio salvava il ragazzo e sua madre vendicando anche la propria famiglia, prima di morire.

Il resto del cast comprende Denzel Washington, Joseph Quinn e Pedro Pascal.

Cosa ne pensate e quanto attendete Il gladiatore 2? Lasciate un commento!

