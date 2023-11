Il Gladiatore 2 rientra fra quei film che erano in piena fase di lavorazione quando è cominciato lo sciopero degli attori che, insieme a quello degli sceneggiatori, ha paralizzato la macchina produttiva hollywoodiana per svariati mesi.

Durante il blocco, Ridley Scott è stato comunque in grado di lavorare al montaggio di quello che aveva già girato (ECCO I DETTAGLI), ma adesso tutto è pronto a ripartire. Variety spiega infatti che le riprese del kolossal si metteranno di nuovo in moto la prossima settimana in quel di Malta, il 4 dicembre per l’esattezza.

Nella pellicola, Paul Mescal interpreterà la versione adulta di Lucio Vero, che nel primo film è stato interpretato da Spencer Treat Clark. E durante un’intervista fatta per la promozione del suo Napoleon, Ridley Scott ha potuto parlare anche di quanto accaduto a questo personaggio nelle due decadi abbondanti che separano le vicende dei due film:

Paul [Mescal] interpreta Lucio. È qualcuno che aveva 12 anni nel primo film e questo è ambientato circa 12, 15 anni dopo. È stato in giro per il mondo e ha perso i contatti con sua madre (Augusta Lucilla, interpretata da Connie Nielsen nel primo film, ndr.). La madre ha perso i contatti con lui, non sa dove sia. Pensava potesse essere morto.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Variety, Rotten Tomatoes su Twitter

Classifiche consigliate