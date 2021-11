LEGGI ANCHE – Il Gladiatore 2: la sceneggiatura fuori di testa di Nick Cave riassunta e recensita

A fine settembreè tornato a discutere, brevemente, della possibilità di un sequel di Il gladiatore.

Il regista aveva spiegato che la sceneggiatura era in fase di realizzazione e che intendeva girare il sequel dopo Kitbag, il film su Napoleone con Joaquin Phoenix.

Sto già facendo scrivere la sceneggiatura del film, per cui, quando avrò archiviato il film su Napoleone, Il gladiatore sarà pronto a partire.

In una più recente intervista al The Zoey Ball Breakfast Show per la promozione di House of Gucci, il regista ha ribadito il suo interesse sottolineando di voler essere personalmente coinvolto:

Come potrei rinunciare? Sarebbe seriamente stupido da parte mia non farlo, no?

L’anno scorso, Russell Crowe (Massimo Decimo Meridio) aveva rivelato di non essere mai stato incluso nelle varie discussioni che si sono susseguite nel corso di questi due decenni:

Se stanno avendo conversazioni in materia, si tratta di conversazioni che non mi hanno mai incluso. Non sono sicuro di cosa abbiano in mente. Posso solo dire che, in buona sostanza, stanno parlando delle stesse cose da circa 20 anni.

Il napoleonico Kitbag verrà prodotto da Apple Studios e, nel cast, vedrà Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone e Jodie Comer in quelli di Giuseppina Bonaparte.

