Il sito sottolinea che si tratta di un progetto prioritario per la major e che la scelta di Nicole Kassell è stata fatta dopo aver verificato l’incredibile e meticoloso lavoro di “world building” effettuato in ogni passaggio della produzione di Watchmen.

Ecco, a seguire, un po’ di dettagli sul libro de Il Mago di Oz (via IBS):

Pubblicato per la prima volta a Chicago nel 1900, è il più celebre romanzo di L. Frank Baum e racconta le avventure di Dorothy nel magico paese di Oz dopo che lei e il suo cane sono stati investiti da un tornado in Kansas. È insieme a Peter Pan di James Matthew Barrie il testo più celebre e amato dai lettori delle più giovani fasce d’età del ventesimo secolo anche se il loro successo è diventato universale anche tra gli adulti. La notorietà dell’opera diede vita a una serie di sequel tutti ambientati nel paese di Oz, con numerosi adattamenti teatrali e cinematografici tra i quali il celebre film del 1939 diretto da Victor Fleming con Judy Garland nel ruolo di protagonista. All’interno – come in tutti i volumi Fermento – gli “Indicatori” per consentire al lettore un agevole viaggio dentro il libro.