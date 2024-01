Speriamo che vi piaccia Il Mago di Oz perché nei prossimi mesi lo vedremo spesso e in tante versioni. Non solo a Natale arriverà Wicked nelle sale, raccontandoci la storia della strega dell’Ovest Elphaba, ma è in programma anche un remake del film del 1939.

La pellicola con Judy Garland nei panni della protagonista Dorothy era l’adattamento del romanzo omonimo di Frank Baum. Kenya Barris dirigerà un nuovo adattamento, ma questa volta Dorothy non vivrà più nell’arido Kansas, bensì in California, in un complesso di appartamenti chiamato Bottoms.

Ecco cosa racconta il regista e sceneggiatore a Variety:

La versione originale de Il Mago di Oz si svolgeva durante la Grande Depressione e affrontava il tema dell’autosufficienza e delle difficoltà che le persone stavano attraversando. Credo che questo sia il momento perfetto per invertire i ruoli dei personaggi e parlare di ciò che qualcuno immagina possa essere la propria vita. È fondamentalmente un viaggio dell’eroe, in cui qualcuno pensa che qualcos’altro sia migliore rispetto a ciò che ha, ma poi si rende conto che il luogo in cui si trova è quello giusto. Voglio che le persone siano orgogliose e felici del luogo da cui vengono. Ma voglio anche che il mondo lo osservi e spero che questo emerga chiaramente.

Ancora è presto per parlare di una data di uscita. Quello che sappiamo è che al momento la sceneggiatura del remake prodotto da Warner Bros. è completa.

