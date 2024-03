Dopo che lo scorso ottobre Terry Jon Martin è stato dichiarato colpevole del furto delle famose scarpette rosse di Dorothy dal Judy Garland Museum, indossate da Judy Garland in Il mago di Oz (1939), un secondo nome in questi giorni è stato associato al crimine, e portato in tribunale in relazione al furto.

Jerry Hal Saliterman, 76 anni, del Minnesota, è stato formalmente accusato e portato in tribunale per aver “ricevuto, occultato e disposto di un oggetto di valore ed eredità culturale, nello specifico un autentico paio di scarpette color rubino indossate da Judy Garland” dall’agosto del 2005 al luglio del 2018.

In aggiunta a queste accuse, é stato riportato che Saliterman, ora in sedia a rotelle e con il supporto di una bombola di ossigeno, sapesse dall’inizio che le scarpette erano state rubate e che abbia ricattato una donna che ne era a conoscenza, minacciandola di non rivelare il fatto a meno che non volesse che venissero pubblicati dei video porno che la riguardavano, “trascinandola a fondo con lui”.

L’uomo alla corte ha affermato di avere compreso le accuse contro di lui, ma ha voluto dichiararsi innocente, in quanto, come affermato dall’avvocato, “non ha fatto niente di male”.

Fonte: THR

