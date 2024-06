In una recente intervista per il podcast National Treasure Hunt, Jon Turteltaub – regista del primo e del secondo capitolo del franchise del Mistero dei templari (National Treasure) – ha difeso le dichiarazioni di Nicolas Cage riguardo il terzo film e ha spiegato il pessimismo dell’attore riguardo il fatto che il film possa effettivamente entrare in produzione in futuro.

“Inizierei col dire che non credo che lui sia così pessimista come dite che sia. E se parliamo di ciò che ha detto, invece, direi che più che pessimista mi é sembrato molto cauto” ha spiegato. “Uno dei motivi principali per i quali Nic si sente in questo modo è che lavora nell’industria del cinema e fa film da quasi 40 anni e sa benissimo come funziona e come vanno spesso queste cose. La maggior parte non va. Punto“.

Ha poi aggiunto:

Quando hai vent’anni sei pieno di vero, autentico entusiasmo, credi fermamente che il tuo film vedrà la luce, poi passa il tempo, e inizi a pensare che magari il film si farà e ci crederai quando ti presenterai sul set per girare, e inizi a smetterla di sprecare energie a sperare per poi rimanere deluso. Quindi, penso che quello che Nic volesse dire era che oramai avrà sentito migliaia di volte il classico via libera e le promesse a vuoto sul realizzare il film, sul fatto che il pubblico lo vuole e poi invece non succede niente. Quindi quando e se si farà… allora sarà lui il primo ad esserne entusiasta e sarà fantastico prenderne parte.

Cosa ne pensate e quanto attendete Il mistero dei templari 3? Lasciate un commento!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate