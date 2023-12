In un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter, Sam Esmail, il regista de Il mondo dietro di te il film tratto dal romanzo omonimo del 2020 scritto Rumaan Alam e disponibile in streaming su Netflix dallo scorso 8 dicembre, ha affrontato il tema di Friends e del paradosso di Julia Roberts.

Nel lungometraggio, Farrah Mackenzie interpreta Rose, la figlia dei personaggi di Julia Roberts ed Ethan Hawke, Amanda e Clay Sandford. La ragazzina, come ci viene mostrato fin dall’inizio della pellicola, ha una peculiare ossessione per Friends, la leggendaria serie TV creata da David Crane e Marta Kauffman prodotta dal 1994 al 2004. C’è, però, una piccola questione che crea il paradosso di cui sopra. Julia Roberts ha difatti preso parte come guest star in Friends comparendo nella tredicesima puntata della seconda stagione intitolata in originale The One After the Superbowl (Part II) e Il grande Marcel (2a parte) dalle nostre parti.

Come avrebbe reagito la piccola Rose vedendo una puntata della sit-com in cui compare qualcuno di così tanto somigliante alla mamma? Ecco cos’ha detto Esmail a riguardo:

L’universo che creo per questi film è leggermente diverso dalla nostra realtà. Deve esserlo, ovviamente. Sono interpretati da attori che fanno parte del nostro mondo. Quindi la mia spiegazione metanarrativa a riguardo di questo paradosso è che quando Rose sta guardando Friends e vede Julia, nota una fugace somiglianza passante con sua madre, ma ovviamente non ci fa troppo caso perché non è sua madre.

FONTE: The Hollywood Reporter

