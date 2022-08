Il regista di John Wick sulla possibilità di dirigere un film su Daredevil

Chad Stahelski – regista di John Wick – ha parlato con Comicbook della possibilità di dirigere un film per i Marvel Studios ammettendo che avrebbe voluto dirigere il film su Blade.

Il regista ha spiegato di non essere del tutto certo che i Marvel Studios lo ritengano adatto a dirigere cinecomic simili vista l’esigenza di aderire un certo modello, così il sito gli ha chiesto cosa ne penserebbe invece di un film su Daredevil.

Questa la sua risposta:

Ha poi aggiunto:

Un regista non ha un compito facile. I fan vogliono che realizziamo qualcosa che aderisca alla loro visione di qualcosa di già fatto, in modo che sia abbastanza nostalgico come vogliono ma al contempo abbastanza sorprendente da sembrare fresco e diverso. […] Come si fa a farlo con 50 progetti di Star Wars? È praticamente impossibile non sbagliare. Non sto prendendo le parti di nessuno, ma quando hai a che fare con proprietà intellettuali ben rodate è difficile, specialmente quando si parla di un supereroe nato 75 anni fa o di un mondo di 40 anni come quello di Guerre stellari.