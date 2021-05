è pronta a tornare sullo schermo: Netflix ha infatti confermato lunedì di aver ingaggiato l’attrice per interpretare la protagonista in una nuova commedia romantica natalizia.

Alla regia del film, che è ancora senza titolo, vi sarà Janeen Damian. A produrre la pellicola la MPCA, casa di produzione specializzata in questo genere di film.

La star di Mean Girls e The Canyons non recita in un film dal 2019, quando è comparsa in Among the Shadows.

La nuova pellicola natalizia sarà incentrata su una viziata ereditiera di un impero alberghiero (Lohan), fidanzata da poco, che viene coinvolta in un incidente sui campi da sci, perdendo la memoria proprio qualche giorno prima di Natale. A prendersi cura di lei il modesto proprietario di una baita e sua figlia. L’originalissima sceneggiatura è stata scritta da Jeff Bonnett, Ron Oliver, Janeen Damian e Michael Damian.

Le riprese non inizieranno prima di novembre, e sarà pronto per le vacanze natalizie del 2022.

I film natalizi prodotti da MPCA per Netflix sono diventati una vera tradizione: in questo senso, la piattaforma streaming ha deciso da anni di seguire il solco dell’intramontabile Hallmark Channel. Tra queste pellicole spiccano Jingle Jangle: Un’avventura natalizia, Un principe per Natale, Qualcuno salvi il Natale e Nei panni di una principessa.

Fonte: Variety