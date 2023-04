Donnie Wahlberg è tornato a parlare di Il sesto senso, ricordando la scena che condivise con Bruce Willis sul set del film di M. Night Shyamalan.

Il personaggio interpretato da Wahlberg era Vincent Gray, ex paziente di Malcolm Crowe (Willis) che appare in una sequenza del film particolarmente intensa.

Durante una chiacchierata con ET, Wahlberg ha riflettuto sulla collaborazione con il collega:

“Bruce fu così gentile con me quando lavorammo insieme, fu di grande supporto e mi tenne le spalle. Fu bellissimo lavorare con lui e conoscerlo. La scena che girammo insieme era solo una, ma fu incredibile osservarlo. Era così preciso, seguiva tutte le indicazioni sul set e poi faceva centro con l’emozione” ha raccontato.

“Quando andammo alla prima del film continuava ad abbracciarmi e a dire che avevo fatto un ottimo lavoro e che ero stato di grande aiuto per il film. Dopo la proiezione mi chiese cosa ne pensavo e se il film avrebbe incassato. Gli dissi che sarebbe stato “il film di maggiore successo in assoluto”, lui non ci credeva, era così umile, curioso e per nulla pretenzioso”.

“Fu un grande momento nella mia carriera. […] Dopo quel film diventai così sicuro di me, e se non mi avesse supportato, probabilmente non avrei acquisito tutta quella sicurezza, e non so se sarei qui ora”.

Classifiche consigliate