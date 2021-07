stanno promuovendo il loro podcast The Friendship Onion, e in occasione di un’ospitata nello show di Stephen Colbert (grande Tolkieniano che è pure comparso ne Lo Hobbit) hanno gettato benzina sul fuoco delle polemiche sul taglio più “adulto” che potrebbe avere la serie de attualmente in produzione in Nuova Zelanda svelando che in un primo momento anche nella trilogia di Peter Jackson avrebbe potuto esserci… della nudità.

Nudità che i fan hanno chiesto, attraverso petizioni online, che non compaia nella serie ma che in realtà “rischiava” di esserci nei film, come ha spiegato Boyd:

Il punto è questo. Siamo stati a un soffio dall’avere nudità nei film. Philippa Boyens… scrisse una scena, perché noi continuavamo a fare gag e a infastidire gli altri. E così ci disse: “C’è una nuova scena che gireremo la settimana prossima con gli Ent. Quando Merry e Pipino sono sopra Barbalbero, lui si spaventa e li scuote via dai suoi rami. Voi cadete, e colpendo un ramo dopo l’altro arrivate a terra completamente nudi. E Merry si gira verso Pipino e gli dice: ‘Fa freddino, non trovi?’ E Pipino risponde: “Abbracciami, Merry”.

Chiaramente si trattava di una presa in giro, ma ricordiamo che nell’edizione estesa de Lo Hobbit c’è effettivamente una scena di nudità: è quella che coinvolge i nani a Imladris… La famigerata scena del bagno nella fontana!

Fonte: Collider