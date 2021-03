Nonostante una lunghissima, acclamata e rispettabilissima carriera teatrale, la notorietà diè esplosa globalmente grazie a due celebri franchise, quello didove ha vestito i panni di Erik Lehnsherr AKA Magneto e quello de, dove ha interpretato la parte di Gandalf, poi ripresa anche nella meno fortunata (e apprezzata) Trilogia de

In una recente intervista rilasciata all’edizione inglese di GQ, Ian McKellen ammette di provare ancora oggi un certo stupore per il fortunato incrocio professionale avuto con la saga de Il Signore degli Anelli.

Ecco cosa ha detto il leggendario artista:

Ancora non so bene come mai la mia strada si sia incrociata con quella di Gandalf. Penso sia perché alcuni degli attori ai quali era stata offerta la parte prima di me erano rimasti alquanto scoraggiati al pensiero di vivere in Nuova Zelanda per un anno “Dove diamine sta quel posto?”. Beh, fessi loro.

Per l’importante parte di Gandalf, la produzione e il regista, Peter Jackson, de Il Signore degli Anelli, avevano inizialmente pensato a Sean Connery, l’iconico attore scozzese morto lo scorso ottobre. Connery, come noto, non aveva intenzione di trasferirsi per più di un anno in Nuova Zelanda e, in aggiunta a ciò, non era neanche un grande fan del materiale originale. In un’intervista riportata da Digital Spy datata 2005, dichiarava:

Non l’ho mai capito. Ho letto il libro, ho letto la sceneggiatura e ho visto i film. Ma ancora non lo capisco.

Tornando a Ian McKellen e alla sua chiacchierata col magazine, nel corso del pezzo l’attore parla anche del peculiare lusso del lavorare a franchise come quelli de Il Signore degli Anelli e X-Men in anni in cui internet era esponenzialmente meno invasivo di oggi e i fan potevano esprimere felicità, e preoccupazione, solo attraverso le varie message board dei forum:

Avevo realizzato quanto fossero popolari questi libri non tanto grazie al fatto di averli letti, quanto per i messaggi delle persone disperatamente preoccupate dal fatto che avrebbero visto questi personaggi esattamente come avevano immaginato. Non posso davvero tenere il conto delle persone che mi hanno detto “Il tuo Gandalf è esattamente come me lo ero immaginato io”. Come poteva essere possibile? Il mio Gandalf è così diverso da quello descritto nei libri.

