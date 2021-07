Il viaggio dein 4K si è concluso ieri, e nei quattro giorni nei quali il film di Peter Jackson è rimasto in sala ha raccolto ben oltre 300 mila euro, che si vanno ad aggiungere ai 385 mila incassati da. Oggi tocca al terzo e ultimo film della saga,, che torna in quasi 200 cinema in tutta Italia fino fino al 4 agosto compreso.

Noi di BadTaste.it ci ritroveremo ancora una volta nella gigantesca Sala Energia di Arcadia Cinema a Melzo questa sera alle ore 21:00, e celebreremo ancora una volta la trilogia a quasi vent’anni dal suo esordio nelle sale di tutto il mondo, con la promessa di tornare di nuovo a vedere questi film l’anno prossimo, a gennaio, quando cadrà effettivamente il ventennale dall’uscita de La Compagnia dell’Anello in Italia.

I posti sono praticamente esauriti, ma vi segnaliamo ugualmente lo spettacolo di oggi nel caso voleste riservarvi le ultimissime poltroncine:

IL RITORNO DEL RE 4K – proiezione evento 31 luglio ore 21:00

Ecco invece il video che abbiamo realizzato in occasione delle prime due proiezioni:

Ne approfittiamo poi per riportarvi alcune curiosità su Il ritorno del re che già vi segnalammo in occasione del passaggio del film in tv l’anno scorso: