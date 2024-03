Oggigiorno è quasi la prassi assistere all’annuncio e alla produzione “in serie” di grandi saghe cinematografiche, ma ai tempi della lavorazione de Il Signore degli Anelli, una trilogia di enorme portata produttiva realizzata lontano da Hollywood in Nuova Zelanda ad opera di un regista come Peter Jackson che, all’epoca, non aveva alcuna dimestichezza con i grandi budget, erano operazioni tutto fuorché comuni.

E nel corso della sua recente ospitata al noto podcast dell’attore Michael Rosenbaum, John Rhys-Davies, interprete di Gimli ne Il Signore degli Anelli, ha raccontato proprio delle contrastanti sensazioni provate al tempo del suo ingaggio, in giorni in cui aveva dei seri dubbi circa il successo commerciale della trilogia.

John Rhys-Davies e la scarsa fiducia data a Peter Jackson

Racconta l’attore, visto di recente anche in Indiana Jones 5, ai microfoni del podcast:

Mi sono approcciato al progetto provando una duplice sensazione nel mio cuore, se devo essere del tutto onesto con te. Quando ho sentito che stavano realizzando Il Signore degli Anelli mi sono detto “Oh sì, buona fortuna”. E chi lo stava facendo? Peter Jackson, che aveva fatto uno o due meravigliosi piccoli film. Ma ammettiamolo: se hai un cast che verrà impiegato per quattro e sei settimane, chiunque può dirigere un film, e tristemente lo fa. Ma aveva sul serio idea di quello in cui si stava cacciando? Ho sentito che lo stavano facendo, e mi è stato chiesto di mettere qualcosa su nastro come audizione. Ho pensato “Il Signore degli Anelli sarà un completo disastro qualunque cosa sia”. Ma mi sono detto “Pazienza”, poi non ero mai stato in Nuova Zelanda, sarei andato lì, ci sarei stato per un mesetto, avrei fatto quello che dovevo fare e avrei fatto un po’ il turista. Perché non era possibile che si sarebbe davvero fatto. Peter Jackson non aveva idea di cosa succede quando si fa un grande film, e sai, io ho fatto alcuni film importanti…

Poi aggiunge:

Quando sono tornati da me e mi hanno detto che mi volevano per Gimli, ho pensato “Che diavolo”. Ho passato 30 anni cercando di essere riconosciuto… Perché avrei dovuto mettermi in una protesi del genere passando cinque o sei ore al giorno in sala trucco? Oltre a questo, chi vorrebbe passare tre anni in Nuova Zelanda, per fare un film che effettivamente sarebbe uscito al cinema con la parte uno, che avrebbe fallito con gli altri due sarebbero finiti direttamente in home video o qualcosa del genere?

Con quasi tre miliardi di dollari incassati dalla Trilogia de Il Signore degli anelli e 17 Premi Oscar dopo, la storia ha decisamente contraddetto i timori iniziali di John Rhys-Davies.

