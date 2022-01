“Un Anello per domarli, Un Anello per trovarli,

Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli,

Nella Terra di Mordor, dove l’Ombra cupa scende.”

Il 18 gennaio del 2002 usciva in Italia Il signore degli anelli – La compagnia dell’anello, e come vi abbiamo promesso ormai da diverso tempo noi di BadTaste.it per celebrare questo ventennale ci riuniremo ad Arcadia Cinema di Melzo (MI) per rivedere insieme il film di Peter Jackson sul mega schermo della Sala Energia.

Sono ufficialmente aperte le prevendite della proiezione, che si terrà alle ore 20:30 di martedì 18 gennaio ad Arcadia Cinema di Melzo. Verrà proiettata la versione cinematografica del film rimasterizzata in 4K: sarà l’occasione per rivedere (o vedere per la prima volta!) il capolavoro di Jackson immergendosi nelle atmosfere della Terra di Mezzo anche grazie all’impianto audio Meyer Sound della Sala Energia.

Qui sotto potete vedere il video con le reazioni a caldo che abbiamo registrato a luglio, quando l’edizione rimasterizzata in 4K è arrivata per la prima volta al cinema: