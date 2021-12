Con la complicità del ventennale de, le varie star della Trilogia di Peter Jackson stanno rilasciando svariate interviste in cui hanno avuto modo di ricordare interessanti aneddoti collegati ai tre film.

In una chiacchierata fatta con ScreenRant, Sean Astin (Sam Gamgee) ha ricordato il bizzarro incontro con un fan della saga che gli fece notare un’incongruenza presente proprio nel primo capitolo de Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell’Anello appunto:

Eravamo saliti a bordo della limo ed ecco che sentiamo questo tizio che bussa sul finestrino perché… era come nel film dei Beatles: c’era sempre qualcuno che c’inseguiva. Una cosa folle. Ma questo tizio era vestito in maniera elegante. Al che abbasso il finestrino, ci passa una busta e fa “Salve, sono il Dottor tal dei tali, devo dire a Peter Jackson che c’è un errore, un’anomalia, una cosa del genere”. Quando il troll di caverna entra nella stanza con la tomba di Balin, la prima volta che vediamo la Compagnia agire effettivamente come un gruppo e ci mettiamo a combatterlo. Io adopero pentole e padelle con gli orchetti, Elijah ha la cotta di Mithril per tenere alla larga gli orchi o quel che è e poi il troll di caverna lo trafigge con la lancia. Bene, in quel momento, la tomba di Balin è illuminata da un raggio di luce che viene attraversato dal troll. Beh, se hai letto Lo Hobbit sai che i troll diventano di pietra quando toccati dalla luce del sole. Questo cardiologo aveva individuato questa cucitura del nostro universo in cui noi avevamo commesso quell’errore. Ricordo di aver pensato “Non credo che potremo correggerlo amico”.