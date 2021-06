La notizia tanto attesa da tutti i fan deche vogliono prepararsi a celebrare i 20 anni dall’uscita del primo film della saga di Peter Jackson: la Warner Bros riporterà al cinema anche in Italia la trilogia!

Le date sono state finalmente decise, si tratta di tre appuntamenti evento durante i quali verranno proposti i tre film:

22/26 luglio: Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello

27/30 luglio: Il Signore degli Anelli – Le due Torri

31 luglio / 4 agosto: Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re

Queste sono le date che sono state comunicate ai cinema italiani dalla Warner Bros. (attenzione: potrebbero esserci variazioni fino all’annuncio ufficiale), dovrebbe trattarsi della versione rimasterizzata in 4K supervisionata da Peter Jackson di cui vi abbiamo parlato spesso negli ultimi mesi e che è disponibile in home video e in digitale. Negli Stati Uniti è tornata al cinema in 2K, 4K e IMAX nel mese di febbraio, mentre in Cina è arrivata ad aprile.

Sarà senza dubbio un appuntamento imperdibile per chi non ha mai visto la trilogia sul grande schermo – stesso dicasi per chi la vide all’epoca e vorrà rivivere quest’esperienza collettiva, questa volta nella versione rimasterizzata in 4K.

Noi di BadTaste.it ovviamente ci organizzeremo con Arcadia Cinema per vedere i film tutti insieme nella gigantesca Sala Energia: vi terremo aggiornati!

