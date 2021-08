Per settimane, per mesi, abbiamo atteso l’arrivo del primo trailer die finalmente, qualche ora fa, la Sony ci ha accontentati in occasione del panel tenutosi alla Cinema-Con di Las Vegas, l’evento in cui le major e gli studios statunitensi presentano il proprio listino agli esercenti americani.

Anche se l’arrivo di questo filmato promozionale è stato “spoilerato” dalla circolazione di un leak non finalizzato, l’euforia data dalla diffusione del video è tanta in virtù di tutto quello che viene mostrato e suggerito. In maniera abbastanza curiosa, la data scelta per il reveal di questo promo, il 23 agosto, non è del tutto estranea all’Universo Cinematografico della Marvel.

Procediamo con ordine.

Dopo la diffusione del trailer di Spider-Man: No Way Home sono arrivate le reaction di svariate persone collegate tanto alla pellicola in sé quanto ai Marvel Studios, come, ad esempio, Michael Waldron, l’head writer di Loki nonché sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi in cui ritroveremo tanto lo Stregone Supremo di Benedict Cumberbatch quanto l’Arrampicamuri di Tom Holland e la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen. Ed è proprio a WandaVision che è collegato il giorno scelto dalla Sony per il break online del video (chiaramente dovete tenere conto del fuso orario americano della West Coast).

Nel commentare la cosa, Michael Waldron (GUARDA LA NOSTRA INTERVISTA CON L’HEAD WRITER DI LOKI) ha naturalmente optato per un frame del trailer con Stephen Strange:

Ma è in una risposta al suo tweet che ci viene ricordato che il 23 agosto non è una data “a caso” visto che buona parte della prima puntata di WandaVision ha a che fare proprio con questa ricorrenza, con gli atipici coniugi intenti a capire perché, sul calendario, sia stato disegnato un cuoricino proprio in corrispondenza di quel giorno:

È un caso? È qualcosa che ha a che fare con la nascita del Multiverso e le ripercussioni della cosa sui vari personaggi che ritroveremo in Doctor Strange 2? Una mossa fatta per alimentare le chiacchiere e il buzz social? Come si suol dire, ai posteri l’ardua sentenza. Di certo, dopo la smentita decisamente poco convinta fatta dalla regista di Loki Kate Herron al video che mostrava come i finali di Loki e WandaVision fossero perfettamente sincronizzati è più facile che mai lasciarsi andare a qualche divertente speculazione.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei. Ci saranno però anche altri camei rumoreggiati e mai confermati definitivamente…

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio.

Il film sarà nei cinema da Natale.