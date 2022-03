IMAX è al lavoro sulla nuova sua nuova generazione di cineprese a pellicola proprietarie. L’azienda sta lavorando con Panavision, Kodak e FotoKem per integrare la manutenzione, la produzione della pellicola e la post-produzione e arrivare a mettere sul mercato i primi quattro nuovi modelli di cineprese alla fine del 2023.

Si tratta di un progetto molto importante per l’azienda, che attualmente offre cineprese che utilizzano la pellicola 65 mm. Girare con le macchine da presa IMAX è sempre stato complesso perché sono ingombranti e molto rumorose: lo sviluppo di nuovi strumenti più avanzati è quindi sempre stato volto a rendere l’utilizzo più agevole e semplice. Non a caso, da anni sono disponibili anche le cineprese Arri Alexa 65 certificate IMAX, molto più maneggevoli, con cui sono stati girati film come Avengers: Infinity War ed Endgame.

Ma la pellicola rimane un business fondamentale per IMAX, che ha costruito un rapporto molto solido sia con gli spettatori appassionati che con i cineasti più noti. Prossimamente uscirà Nope, il nuovo film di Jordan Peele girato in pellicola con cineprese IMAX 65mm, e attualmente Christopher Nolan sta girando Oppenheimer con la stessa tecnologia. Per sviluppare la prossima generazione di macchine da presa, IMAX ha coinvolto proprio Peele e Nolan, oltre a direttori della fotografia come Hoyte van Hoytema (Tenet), Linus Sandgren (No Time to Die), Rachel Morrison (Black Panther), Bradford Young (Arrival) e Dan Mindel (Star Trek), tutti artisti che hanno una grande esperienza con la pellicola. La collaborazione sarà volta a creare nuove cineprese più silenziose e ricche di avanzamenti tecnologici che le renderranno più maneggevoli, migliorie che verranno applicate anche ai modelli attualmente esistenti.

