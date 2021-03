, Frozen e la politica giapponese. Cosa lega questi tre elementi? Una bizzarra campagna elettorale.

Il tale che vedete nella slide dell’articolo chiama Yuusuke Kawai ed è uno dei candidati al governatorato della prefettura di Chiba, la città da quasi 1 milione di abitanti che si trova a sud-est di Tokyo, e fa parte della Grande Area di Tokyo. Yuusuke Kawai è recentemente apparso sulla rete NHK per presentare la propria candidatura ed è stato in quella sede che ha avuto modo d’illustrare il suo programma e, soprattutto, di rendere manifesto il proprio look. Come potete vedere dai video pubblicati più in basso, anche se il “cosplay” non è propriamente accuratissimo, richiama molto da vicino quello del Joker di Joaquin Phoenix e Todd Phillips.

I punti salienti della sua agenda elettorale contengono svariati riferimenti alla Disney:

Costruire a Chiba una torre rossa simile alla Tokyo Tower e chiamarla, appunto, Tokyo Tower. Il suo ragionamento si basa su un’ironica vendetta. Visto che il parco giapponese della Casa di Topolino si chiama Tokyo Disneyland, ma si trova effettivamente a Chiba, perché non fare qualcosa di analogo con la nuova Torre di cui propone la costruzione?

Ribattezzare l’Aeroporto di Narita, sempre in quel di Chia, Disney Sky

Rendere “Let in go”, il brano di Frozen, la canzone ufficiale di Chiba

Far sì che la parola “spazzatura” diventi fuori legge a Chiba e venga sostituita dalle parole “frammento di stella”

Cambiare il nome della Makuhari Station in “La stazione Makuhari Messe” non è qua

Nel suo discorso programmatico, Yuusuke Kawai ha toccato anche la questione degli anti-masker giapponesi dimostrando di essere non solo favorevole all’uso di una maschera, ma anche delle mascherine. Commentando lo slogan del movimento negazionista secondo cui “il nuovo Coronavirus è solo un raffreddore” spiega che “già un semplice raffreddore è abbastanza fastidioso” aggiungendo che con l’arrivo della primavera i dispositivi di protezione personale possono risultare utili tanto alla prevenzione della diffusione del Coronavirus, quanto per le allergie stagionali.

Intervistato da Tokyo Sports Kawai spiega così la scelta del suo peculiare look:

Dal momento che il clown è una sorta di eroe dark, ho avuto l’impressione che così avrei potuto ricevere il sostegno della massa.

Qualche anno fa Yuusuke Kawai, laureato in legge, ha lasciato il suo impiego per cercare di sfondare nell’industria dell’intrattenimento nipponica, fallendo. Si è dunque trasferito su YouTube. Va specificato che in Giappone capita – di tanto in tanto – di assistere alle campagne elettorali di personaggi che non sembrano propriamente credibili. Si tratta, come nel caso di Kawai, di performer alla ricerca di visibilità (anche se a questo punto potrebbe nascere la domanda “E dove sta la differenza coi politici quindi?”).

A seguire trovate il messaggio politico di questo Joker nipponico e il video che ha realizzato a margine intitolato It’s Showtime:

