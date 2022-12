Incassi Avatar 2: altri 20 milioni negli USA mercoledì, superati gli 1.1 miliardi globali

Avatar: la via dell’acqua continua ad avere ottimi infrasettimanali al box-office americano e internazionale. Mercoledì 28 dicembre il film di James Cameron ha raccolto altri 20.4 milioni di dollari negli Stati Uniti, approfittando delle festività e dell’attenuarsi del maltempo: mercoledì scorso aveva incassato 14.4 milioni di dollari. Complessivamente ha quindi raggiunto i 337 milioni di dollari, e a questo punto sembra scontato che supererà i 400 milioni nel weekend di Capodanno.

Fuori dagli USA ha incassato altri 50 milioni di dollari, salendo a 762 milioni di dollari, per un totale globale di 1.1 miliardi di dollari. Il franchise di Avatar, con soli due film, ha quindi incassato 4 miliardi di dollari complessivi.

Tra tutti, vanno evidenziati i dati della Francia, dove ieri il film ha superato ufficialmente i 6 milioni di biglietti staccati per un totale di 75 milioni di euro: oggi supererà Top Gun: Maverick, sabato Spider-Man: No Way Home. In Italia, ricordiamo, il film ha superato i 24 milioni e oggi batterà Spider-Man: No Way Home.

Sono già disponibili, come sempre, i dati del giovedì dei territori orientali: in Cina il blockbuster continua a tenere duro nonostante i problemi dovuti alla pandemia, e oggi ha incassato altri 3.7 milioni di dollari, con il 67% di market share e un totale di 116 milioni di dollari. La cosa interessante è che, nonostante abbia perso 37 mila proiezioni rispetto a giovedì scorso, il calo è solo del 2.6%.

In Corea del Sud sono stati raccolti altri 2.1 milioni di dollari oggi, con un calo di solo il 3% rispetto a ieri e un totale di 62.7 milioni di dollari: è ufficialmente il secondo maggiore incasso hollywoodiano dall’inizio della pandemia.