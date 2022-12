Incassi Avatar 2: altri 53 milioni mercoledì, superati i 600 milioni in tutto il mondo

La corsa di Avatar: la via dell’acqua prosegue al box-office americano e globale: mercoledì il blockbuster di James Cameron ha incassato 14.3 milioni di dollari negli Stati Uniti, mentre nel resto del mondo ne ha raccolti 39.5, per un totale di 53.8 milioni di dollari globali.

Si tratta del secondo miglior mercoledì dell’anno dopo i 14.8 milioni di Top Gun: Maverick (1 giugno), in linea con l’incasso di Rogue One: A Star Wars Story, la cui performance viene sempre più paragonata a quella di Avatar 2 (anche perché uscì in un anno in cui Natale cadeva nel weekend). In sei giorni il film di James Cameron ha raggiunto i 183 milioni di dollari, ed è già nella top-ten dell’anno. Da notare che ieri è uscito anche Il gatto con gli stivali 2, che ha raccolto 3.2 milioni di dollari.

Nel suo ottavo giorno di distribuzione Avatar 2 ha superato i 600 milioni di dollari in tutto il mondo (609, per la precisione), e di questo passo supererà i 700 nella giornata di venerdì.

Fonte: The-Numbers