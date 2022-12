Incassi Avatar 2: altri 31.5 milioni lunedì negli USA, oggi verrà superato il miliardo di dollari nel mondo

Avatar: la via dell'acqua

Nonostante il maltempo, Avatar: la via dell’acqua ha avuto un ottimo lunedì di Santo Stefano al box-office americano, registrando una performance sorprendente che ha visto ritoccare nuovamente al rialzo le proiezioni della Disney.

Il film di James Cameron ha registrato il settimo maggiore incasso di sempre per un lunedì, con ben 31.5 milioni di dollari (5.5 milioni di dollari oltre le proiezioni iniziali e il 94% in più rispetto a lunedì scorso). Se ricordate, la settimana scorsa si parlava di una previsione di 287 milioni di dollari complessivi entro lunedì sera, nel corso del weekend a causa del maltempo tali previsioni sono crollate di una decina di milioni e ora le stime sono risalite: Avatar 2 è infatti arrivato a 293.2 milioni di dollari complessivi. Viene da chiedersi se, senza la tempesta che sta paralizzando il midwest e la east coast, non sarebbero stati superati i 300 milioni di dollari, che invece verranno superati oggi.

All’estero, ieri il film ha incassato 60.2 milioni di dollari, salendo a 661.9 milioni di dollari complessivi fuori dagli USA e a un totale globale di 955 milioni di dollari. Oggi, quindi, supererà ufficialmente il miliardo di dollari: sarà il sesto film più veloce a superare questa soglia.

La Cina continua a dominare gli incassi internazionali con 105 milioni di dollari, seguita dalla performance incredibile della Francia (60.5 milioni), poi dalla Corea del Sud (55 milioni), dalla Germania (41.5 milioni), dall’India (39.2 milioni) e dal Regno Unito (33.1 milioni). In Italia sono stati superati i 20 milioni.

Va sottolineato come nel circuito IMAX Avatar: la via dell’acqua abbia raggiunto i 105.5 milioni di dollari in sole due settimane: è il film più veloce a superare la soglia dei 100 milioni da aprile 2019, e il nono film della storia a superarla.

Fonte: Deadline