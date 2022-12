Incassi Avatar 2: miglior giovedì dell’anno negli USA, 1.17 miliardi nel mondo

Nuovo giorno, nuovo record annuale per Avatar: la via dell’acqua: ieri il film di James Cameron ha raccolto 20 milioni di dollari, registrando il miglior incasso del 2022 nella giornata di giovedì (ben oltre i 14.6 milioni di dollari di Top Gun: Maverick il 2 giugno). È anche un forte incremento rispetto a giovedì scorso (+33%), quando il film aveva raccolto proprio 14.6 milioni di dollari, e dimostra come non solo abbia le gambe lunghe, ma grazie alle festività stia segnando una crescita negli incassi. Superato anche il secondo giovedì di Rogue One (con cui spesso si fanno confronti, visto che entrambi i film sono usciti con Natale e Capodanno nel weekend), che aveva incassato 16.7 milioni di dollari.

Complessivamente Avatar 2 ha raccolto 358 milioni di dollari negli USA, e si prevede che superi i 400 milioni nel corso del weekend (tenendo conto che sabato verrà azzoppato dai festeggiamenti di San Silvestro).

Fuori dagli USA la pellicola ha incassato altri 47.9 milioni di dollari, infrangendo un altro record del 2022: è infatti l’unico film dell’anno ad aver superato gli 800 milioni di dollari fuori dagli USA (per la precisione, 810 milioni di dollari), anche grazie alla performance sempre più incoraggiante della Cina. In tutto il mondo il film ha superato ora gli 1.17 miliardi di dollari (e punta a superare il miliardo e mezzo nel corso della prossima settimana).

Tra i territori internazionali che si distinguono evidenziamo la Francia, dove è diventato ufficialmente il secondo maggiore incasso dall’inizio della pandemia con ben 81.6 milioni di dollari, la Germania (57.7 milioni di dollari), il Regno Unito (dove sta finalmente accelerando e ha superato l’India, con 45.1 milioni contro 43.8 milioni), il Messico (32.7 milioni). In Italia, lo ricordiamo, è diventato il maggiore incasso dall’inizio della pandemia con 25 milioni di euro.

Parlando dei dati odierni, in Cina il film si difende sempre meglio nonostante le limitazioni causate dall’ondata Covid: oggi, suo terzo venerdì, ha raccolto altri 5.4 milioni di dollari con il 58.7% di market share e un incremento del 5.6% su venerdì scorso nonostante circa 17 mila proiezioni in meno: complessivamente ha raggiunto i 122.5 milioni di dollari. Ancora meglio, in proporzione, la performance in Corea del Sud: oggi ha raccolto altri 3.4 milioni di dollari, per un totale di 66.5 milioni di dollari: domani batterà Top Gun: Maverick e diventerà il maggiore incasso hollywoodiano dall’inizio della pandemia.

