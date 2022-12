Incassi Avatar 2: superati i 300 milioni negli USA e il miliardo di dollari in tutto il mondo!

Avatar: la via dell'acqua

È ufficiale: nella giornata di martedì 27 dicembre Avatar: la via dell’acqua ha ufficialmente superato due importanti soglie “psicologiche” al botteghino americano e globale.

Negli Stati Uniti il film ha raccolto altri 23.8 milioni di dollari ieri, con un incremento di ben il 33% rispetto a martedì scorso (quando ha incassato 18.2 milioni). È un incremento maggiore di quello che ebbe il primo film tra un martedì e l’altro (16 milioni il 22 dicembre 2009 e 18 milioni il 29 dicembre 2009). È anche un dato maggiore rispetto al secondo martedì di Rogue One (con cui viene spesso paragonato perché uscì in un anno in cui Natale cadeva sempre di domenica), e cioè 22.5 milioni. Complessivamente ha incassato quindi 318 milioni di dollari, superando la soglia dei 300 milioni negli Stati Uniti.

A livello internazionale, il film ieri ha raccolto 51 milioni di dollari, salendo a 712.7 milioni di dollari fuori dagli Stati Uniti e superando il miliardo di dollari globale (1.030 miliardi per la precisione). È il sesto film ad averlo raggiunto più velocemente nella storia: solo 14 giorni. Il primo è stato Avengers: Endgame (5 giorni), il secondo Infinity War (11), il terzo Star Wars: Il Risveglio della Forza (12 giorni), il quarto Spider-Man: No Way Home (12) e Jurassic World (13).

Da notare che in Cina, nonostante la pandemia stia colpendo fortissimo, il film rimane in testa e oggi ha incassato altri 3.5 milioni di dollari in 90 mila schermi con il 67% della quota mercato: ha perso solo il 13% nonostante abbia perso decine di migliaia di schermi a causa delle chiusure. Complessivamente ha raggiunto i 112 milioni di dollari.

Continua anche la corsa in Corea del Sud dove il film oggi ha raccolto altri 2.1 milioni di dollari, perdendo solo l’8.7% rispetto a mercoledì scorso. Complessivamente ha raccolto 60 milioni di dollari, e a breve diventerà il secondo incasso hollywoodiano dall’inizio della pandemia.

Tornando ai dati internazionali di martedì, la Francia è il terzo mercato mondiale con ben 68.2 milioni di dollari, inoltre la Germania ha raggiunto i 46.5 milioni, l’India 40 milioni, il Regno Unito 37.2 milioni. In Italia, lo ricordiamo, ha superato i 22 milioni di euro.

Fonte: Boxoffice.com