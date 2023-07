Il fenomeno Barbenheimer ha monopolizzato il box-office globale, chiudendo la prima settimana con numeri da capogiro.

Andiamo con ordine: negli Stati Uniti giovedì Barbie ha raccolto altri 21.4 milioni di dollari, ennesimo infrasettimanale sopra i 20 milioni e con un calo di solo il 7% rispetto al giorno precedente. Si è conclusa quindi la prima settimana di sfruttamento, nella quale ha raccolto ben 258.6 milioni di dollari – lo ricordiamo: senza schermi IMAX o PLF a disposizione. Avengers: Endgame, che aveva sale IMAX e PLF a disposizione, raccolse la stessa cifra nel suo primo giovedì.

Fuori sagli USA, il film di Greta Gerwig ha incrementato gli incassi del 3% da mercoledì a giovedì, raccogliendo altri 32.7 milioni di dollari in 69 territori e salendo a 291.4 milioni di dollari. In tutto il mondo, in dieci giorni, è stato superato il mezzo miliardo di dollari, per un totale di 528 milioni di dollari.

Passando a Oppenheimer, il film di Christopher Nolan giovedì ha tenuto benissimo, incassando altri 10 milioni di dollari (un calo solo del 6% rispetto a mercoledì) e salendo a 127.8 milioni di dollari.

Fuori dagli USA, la pellicola ha raccolto altri 16 milioni di dollari in 78 territori, in pari col giorno precedente, salendo a 147.2 milioni di dollari che diventano 265 milioni di dollari in tutto il mondo.

Le proiezioni aggiornate per i due film, negli Stati Uniti, parlano di un weekend tra gli 80 e i 95 milioni di dollari per Barbie e tra i 45 e i 55 milioni di dollari per Oppenheimer. Ci teniamo a sottolineare che queste cifre ricordano molto le iniziali proiezioni che erano state fatte per il PRIMO weekend dei due film…

In tutto questo, giovedì sera si sono svolte anche le anteprime di La casa dei fantasmi – Haunted Mansion. Il film Disney ha raccolto 3.1 milioni di dollari, una cifra superiore ai 2.7 milioni di Jungle Cruise (che però uscì day-and-date su Disney+). Le attuali previsioni parlano di un weekend che potrebbe raggiungere i 30 milioni di dollari.

Fonte: The-Numbers

Classifiche consigliate