A tre settimane dal debutto in contemporanea al cinema (negli Stati Uniti), arrivano ulteriori dati sugli incassi del fine settimana di apertura per Barbie e Oppenheimer.

Stando a THR, Barbie potrebbe registrare un debutto in patria tra i 70 e gli 80 milioni di dollari, se non di più, anche se la Warner Bros. ha preferito andarci cauta, suggerendo un debutto da 60 milioni. Il film sarà molto popolare per il pubblico femminile dai 35 anni in giù e ha tutte le carte in regola per richiamare la massa grazie al fenomeno che si è scatenato sui social, specialmente in relazione al suo “concorrente”.

Oppenheimer, dal canto suo, punta a debutto di circa 40 milioni di dollari. Trattandosi di un dramma vietato ai minori di tre ore e rivolto agli adulti la sua tenitura sarà molto più importante del debutto. In ogni caso si tratterà di una delle aperture meno consistenti per un film di Christopher Nolan. A esclusione di Tenet, che aprì con 20 milioni di dollari nel cuore della pandemia, Oppenheimer si appresta infatti a segnare il debutto più basso per il regista sin da The Prestige, che nel 2006 esordì con 14,8 milioni per poi chiudere la sua corsa negli Stati Uniti a 53 milioni.

