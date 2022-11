Incassi, Black Panther 2 debutta con 10 milioni di dollari in 17 territori mercoledì

Sono arrivati i primi dati d’incasso internazionali, dopo quelli della Corea del Sud, per Black Panther: Wakanda Forever.

Il film dei Marvel Studios ha fatto il suo debutto in 17 territori internazionali mercoledì, Italia inclusa, e ha raccolto 10.1 milioni di dollari.

Ovviamente il confronto con il primo Black Panther, titolo pre-pandemico che ha avuto un successo inatteso sia in patria che all’estero, non è molto calzante. Ma rispetto a un cinecomic post-pandemico come The Batman, l’incasso è il 45% superiore, mentre è il 31% inferiore a Thor: Love and Thunder. Il periodo dell’anno è anche decisamente diverso, quindi si potranno tirare le somme tra qualche giorno, a chiusura del weekend, per il quale si parla comunque di circa 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nei 17 territori in cui è uscito, comunque, il film ha debuttato al primo posto con la Francia che fa da capofila: 2.2 milioni di dollari e il terzo migliore esordio dell’anno. Nel paese, lo ricordiamo, è in corso un dibattito acceso tra Disney ed esercenti a causa delle finestre distributive imposte per legge che impediscono alla major di lanciare i propri film su Disney+ prima di molti mesi, e la major ha anche minacciato di far uscire i propri blockbuster direttamente in streaming. Non è successo con Black Panther: Wakanda Forever, a quanto pare.

Fonte: Deadline