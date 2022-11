Incassi Black Panther 2: esordio da 85 milioni di dollari venerdì negli USA!

Grande esordio per Black Panther: Wakanda Forever venerdì al box-office americano: il cinecomic dei Marvel Studios ha infatti raccolto ben 84 milioni di dollari in 4396 cinema, inclusi ovviamente i 28 milioni delle anteprime di giovedì sera. È il decimo miglior esordio di tutti i tempi, superiore agli 83 milioni raccolti da Jurassic World: il Dominio qualche mese fa (ed era estate). A questo punto le prime proiezioni di ieri sono state ritoccate al rialzo, forti anche del punteggio CinemaScore A (è il primo film della Fase 4 a ottenere uno score così alto). Questo dovrebbe riflettere un passaparola molto positivo e quindi una tenuta migliore nel corso dei prossimi giorni, ecco quindi che ora si prevede che il film possa raccogliere tra i 185 e i 195 milioni di dollari. C’è quindi la concreta possibilità che superi i 187 milioni incassati a maggio da Doctor Strange nel multiverso della follia. Detto questo, sarà il primo film a debuttare con più di 100 milioni di dollari negli USA da luglio, quando Thor: Love and Thunder è uscito al cinema.

Al secondo posto negli USA venerdì troviamo Black Adam, con 2.75 milioni di dollari: il film DC dovrebbe superare i 150 milioni complessivi entro domenica sera, una cifra che verrà battuta da Black Panther 2 in soli tre giorni.

Tiene sempre bene, fungendo da controprogrammazione, Ticket to Paradise, che si piazzerà al terzo posto nel weekend arrivando a 56 milioni di dollari.

BLACK PANTHER 2: I DATI INTERNAZIONALI

Nel corso della giornata di venerdì Black Panther 2 ha raccolto altri 33.9 milioni di dollari nei mercati internazionali, sempre più in linea coi dati di Thor: Love and Thunder che con quelli di Doctor Strange 2 (che incassò 53 milioni fuori dagli USA nel suo primo venerdì). Complessivamente, finora, il cinecomic ha raccolto 64.7 milioni di dollari fuori dagli USA in tre giorni.

Fonte: Deadline